Schwangere Russin verweigert Wehrdienst: Sechs Jahre Lagerhaft

Gericht: Soldatin hat nicht gekĂŒndigt

Die Soldatin habe nicht gekĂŒndigt und sei daher verpflichtet gewesen, in ihrer Einheit zu erscheinen, so die UrteilsbegrĂŒndung. Die Gefreite steht demnach seit 2016 unter Vertrag, und hat bereits ein fĂŒnfjĂ€hriges Kind, wie russische Staatsmedien unter Berufung auf das MilitĂ€rgericht der sĂŒdrussischen Stadt Wladikawkas am Montag schrieben.

Die Vollstreckung des Urteils sei wegen der unterhaltsbedĂŒrftigen Kinder bis 2032 aufgeschoben worden. Die Verteidigung der aus der Kaukasusregion Kabardino-Balkarien stammenden Frau will nach eigenen Angaben Berufung einlegen.

