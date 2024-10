Eine der schwierigsten Reportagen war eine aus dem Irak, für die ich während des Kriegs 2017 in der vom Islamischen Staat besetzten Stadt Mossul war. Es war kalt und matschig, alle 60 Sekunden haben Raketen eingeschlagen. Die Menschen sind in alle Richtungen geflohen, während Scharfschützen geschossen haben.

Petra Ramsauer: Ich schätze die Lebensumstände in Österreich deutlich mehr. Das reicht vom sauberen Krankenhaus bis zur Sicherheit, mit der ich mich hier bewege. Ich kann hier einfach in den Supermarkt gehen und muss nicht überlegen, was ich essen kann. Auch meinen EU-Pass empfinde ich als großes Glück, wenn ich daran denke, dass die Menschen in den Konfliktgebieten nicht so einfach rauskönnen.

Dabei hat sich die Front ständig verändert, sodass die Leute dachten, sie würden jetzt befreit, was aber nicht so war. Da ist bei mir ein Bild hängengeblieben von wahnsinnig hungrigen und frierenden Kindern in Kleidchen und Sandalen - neben aufgeblähten Leichen, die nicht weggeräumt wurden. Das war absolut apokalyptisch und ich frage mich manchmal, was aus diesen Kindern geworden ist.

Sie sind angehende Psychotherapeutin. Welche Rolle spielen Traumata in den Konflikten in Nahost?

Mentale Gesundheit ist der Grundstock einer jeden Friedenslösung. Als ich ein Buch über den IS und Radikalisierung geschrieben habe, ist mir aufgefallen: Oft schaffen es dschihadistische Gruppen in den jeweiligen Herkunftsländern noch am ehesten, einen Lebenssinn zu entwerfen. Da braucht es Konkurrenz von anderen, westlichen Werten. Ich glaube, man sollte sich jeden Konflikt auch durch diese Brille ansehen.

In Palästina, in Israel und im Libanon wird gerade auch viel Expertise aufgebaut. Es gibt Suizid-Helplines und etablierte Mental-Health-Psychatrien. Für die rückkehrenden Geiseln in Israel werden neue Behandlungskonzepte entwickelt, weil es dafür einfach kein Handbuch gibt.