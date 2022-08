Peking droht erneut mit notfalls gewaltsamer Einnahme Taiwans

Pelosi verteidigte am Dienstag ihre Reise. "Das, was die Chinesen jetzt tun, ist das, was sie immer tun", sagte sie mit Blick auf die Militärmanöver in der Straße von Taiwan. Die Demokratin sagte, sie habe "überwältigende parteiübergreifende Unterstützung" für ihren Besuch erfahren.

Etwa 20 Schiffe der chinesischen Marine blieben auch am Mittwoch in der Früh vor der Ost- und Westküste Taiwans aktiv, erfuhr Reuters. Eigentlich hatte Peking die Manöver nur für vier Tage anberaumt. Ein Video des staatlichen chinesischen TV-Senders CCTV, das am Mittwoch freigegeben wurde, zeigte im Einsatz befindliche chinesische Kampf-Jets, die in der Luft betankt wurden, sowie Schiffe.