Taiwanesen bleiben trotz chinesischer Bedrohung ruhig

Viele Taiwanesen besuchen spontan Kurse in Zivilverteidigung, lernen, wie die Sicherheitslage ist, was im Falle einer Invasion getan oder wie Erste Hilfe geleistet werden kann. Lin Hsin-yi, GeneralsekretÀrin einer regierungsunabhÀngigen Organisation, berichtet, viele ihrer Mitarbeiter hÀtten an Kursen teilgenommen oder wollten sie besuchen. "Die Tatsache, dass wir nicht hysterisch sind, bedeutet nicht, dass wir uns der Lage nicht bewusst sind und keine Vorbereitungen treffen."

Wenig beeindruckt von den seit langem grĂ¶ĂŸten militĂ€rischen Muskelspielen Chinas zeigten sich auch die Anleger an der Börse in Taipeh, die frĂŒher in solchen Lagen schon mal eingebrochen war. Nach etwas NervositĂ€t, aber nur leichtem RĂŒckgang, klettert der Index am Freitag wieder um 2,3 Prozent - trotz der Bilder der SchieĂŸĂŒbungen und einer versuchten See- und Luftblockade durch China im Fernsehen.