Chinas Armee testet Taiwans Verteidigung

China hat seine groß angelegten Manöver um Taiwan am Samstag fortgesetzt. Chinesische Militärflugzeuge und Kriegsschiffe stellten die taiwanischen Streitkräfte weiter auf die Probe. Allein am Vortag hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee in Taipeh eine "Rekordzahl" von 68 Militärmaschinen und 13 Marineschiffe in Gewässer nahe der demokratischen Inselrepublik geschickt, wie das Außenministerium in Taipeh berichtete.

Viele von ihnen h√§tten auch die inoffizielle, aber bisher von beiden Seiten meist respektierte Mittellinie in der 130 Kilometer breiten Meerenge der Taiwanstra√üe √ľberquert, die das Festland und Taiwan trennt. Taiwans Au√üenminister Joseph Wu verurteilte "diese gef√§hrliche milit√§rische Eskalation der milit√§rischen Bedrohung, die Frieden und Stabilit√§t in der Region zerst√∂rt", wie es in einem Tweet hie√ü.