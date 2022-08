China setzt Militär-Manöver um Taiwan überraschend fort

China hat am Montag überraschend sein Militär-Manöver um die Insel Taiwan fortgesetzt. Ursprünglich sagte China, dass die Militär-Übungen nur von Dienstag vergangener Woche bis Sonntag dauern sollten. Taiwan verurteilte die erneuten Manöver der chinesischen Streitkräfte. Ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums sagte, dass die Übung eine Warnung an die USA und Taiwan sei. Grund dafür war ein Besuch von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi in Taiwan.

Die Stimmung zwischen China und Taiwan ist sehr feindlich. Die Regierung von China sieht Taiwan nämlich als einen Teil von China an. Die Mehrheit der Bevölkerung von Taiwan will aber unabhängig sein. Die USA unterstützen Taiwan.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: