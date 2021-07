Panikkäufe: Was Sie über die Katar-Krise wissen müssen

Vom 21. November bis 18. Dezember 2022 soll in Katar die Fußball-WM stattfinden. Es wäre das erste FIFA-Turnier, das in den europäischen Wintermonaten stattfinden würde. Nach den jüngsten Vorwürfen gegen das Emirat hat DFB-Präsident Reinhard Grindel einen WM-Boykott nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. "Es sind noch fünf Jahre bis zum Anpfiff der WM. In dieser Zeit müssen politische Lösungen vor Boykott-Androhungen den Vorrang haben. Aber eines steht unabhängig davon fest: Grundsätzlich sollte sich die Fußballgemeinschaft weltweit darauf verständigen, dass große Turniere nicht in Ländern gespielt werden können, die aktiv den Terror unterstützen", sagte der Präsident des Deutschen Verbandes, der auch im Council des Fußball-Weltverbandes sitzt. Die FIFA selbst hat die neuen Entwicklungen noch nicht kommentiert. Man sei "in regelmäßigem Kontakt" mit dem lokalen Organisationskomitee und weiteren Stellen.