Eine weltweit vernetzte Bruderschaft

Und dieses Netzwerk nennen Sie Globale Muslimbruderschaft.

Ja, es scheint mir die passendste Bezeichnung für diese internationale Verflechtung zu sein. Ich werde oft dafür beschuldigt, etwas zu behaupten, das ich nie behauptet habe. Und zwar, dass es sich um eine zentrale Organisation handelt, mit Büro, Charta und dergleichen. Das habe ich niemals gesagt. Es ist ein Netzwerk und nach 15 Jahren intensiver Recherchearbeit kann ich sagen: Es ist viel mehr als eine einfache Koexistenz dieser Gruppen.

Was dann?

Viele dieser Organisationen nennen sich nicht Muslimbrüder, sind jedoch alle untereinander und mit islamistischen Organisationen im Nahen Osten durch gemeinsame Ideologie, Personenidentitäten, regelmäßige Treffen, Finanzierung etc. engstens vernetzt.

Dass Gruppen miteinander in Kontakt stehen, ist nicht unüblich.

Nein, ist es auch nicht. Interessant ist aber, dass sehr viele von Muslimbrüdern gegründet wurden, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind oder ein Auslandssemester in Europa gemacht haben. Heute sind aus den kleinen Gruppen wichtige islamische Organisationen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und so weiter geworden.

Zum Beispiel?

Ibrahim El-Zayat.

Sie meinen den ehemaligen Vorsitzenden der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland?

Die laut Verfassungsschutz Repräsentant der Muslimbruderschaft in Deutschland ist. El-Zayat war außerdem der Westeuropa-Repräsentant der Weltversammlung Muslimischer Jugend (WAMY), die nach US-Informationen sowohl Extremisten als auch den Terrorismus in Ländern wie Bosnien, Israel und Indien finanziert. El-Zayat ist auch ein gefragter Mann in vielen ausländischen Organisationen der Muslimbruderschaft, allen voran der Föderation Islamischer Organisationen in Europa (FIOE). Das sind keine verrückten Beziehungen wie diese "ein Mann kennt diesen Mann und der wiederum kennt diesen Mann, der wieder jemanden kennt". Das sind Verbindungen erster Ordnung.