Orban bockt schon wieder: Warum sollte mich das interessieren?

Es ist nicht so, dass in Brüssel keiner Viktor Orban mag. Im Gegenteil. Der ungarische Premier, übrigens der längst gediente Regierungschef unter den 27 EU-Staats- und Regierungsoberhäuptern, gilt unter seinesgleichen als verschmitzt, humorvoll und auch durchaus charmant - aber eben auch als stur und beinhart, wenn es um seine eigenen Interessen geht.

Bundeskanzler Karl Nehammer erzählte einmal, wie es ihn zuweilen zum Schmunzeln bringe, wenn er Orban bei EU-Gipfeln beobachte: Da höre sich der ungarische Premier durchaus freundlich und geduldig an, was da so diskutiert werde - und dann, wenn es an ihm liege, deute er mit dem Zeigefinger und sage einfach nur lässig. "No, no, no."

Dieses Mal, in den Tagen vor dem nächsten EU-Gipfel (Mitte Dezember) sagt Orban schon im Vorfeld "No". Und dieses Nein, hätte weitreichende Konsequenzen, wenn er es denn bis zum Schluss durchzieht. Für Ungarn. Für die Ukraine und damit auch für ganz Europa, also auch für uns in Österreich.

Warum macht Orban das?