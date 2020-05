Opium und Heroin: Afghanistans andere Krise

Man findet es in den verwinkelten Gassen und Straßen um die Zitadelle Herats. Auch nahe der Blauen Moschee. Und eigentlich überall. Wenn in Decken gehüllte Gestalten barfuß in Hauseingängen kauern oder mit offenen Augen auf Kreisverkehren schlafen, während der Muezzin zum Gebet ruft, kann es nicht weit sein. Es ist dort, wo Marktschreier mit schelmischem Blick dazu auffordern, einen Blick in den Hinterraum ihres Ladens zu werfen. Stapel von Porno-DVDs sind die sichtbarste Ware hinter Teppichen oder Plastikwaren dort. Aber manche bieten vor allem auch eines an: Heroin.

Zwei Dollar kostet eine Portion. Das ist nicht wenig Geld in einem Land wie Afghanistan – aber auch nicht viel. Es kommt aus dem Süden, aus dem Osten – als braune Masse und wird hier in der Region zu weißem Pulver, um über Turkmenistan oder den Iran nach Europa gebracht zu werden. Und es wird zu einem immer größer werdenden Problem im gesamten Land.

Rund 5,3 Prozent der Gesamtbevölkerung konsumieren laut amerikanischen Zahlen Heroin oder Opium – eine der höchsten Abhängigkeitsraten weltweit. In urbanen Regionen beherbergt einer von zehn Haushalten einen Süchtigen. In Herat, wo sich die Fernstraßen nach Norden, nach Turkmenistan und nach Westen, in den Iran, kreuzen, ist es einer von fünf. Geschätzte 60.000 Süchtige leben in dem Distrikt mit seinen 3 Millionen Einwohnern. Die meisten davon in der Stadt Herat selbst.

Es ist ein Thema, bei dem ansonst wortgewaltige Verwaltungsfunktionäre, die in blumigen Worten den Fortschritt beschwören, sehr einsilbig werden: „Ja, der Handel mit Opium ist mit Sicherheit die Haupteinnahmequelle der Taliban“, sagt ein hochrangiger Polizeikommandant der Stadt – und beschließt damit seine Ausführungen. Darauf, dass die Verarbeitung des Rohopiums zu Heroin in Dimensionen wie in Afghanistan ebenso wie der logistisch aufwendige Transport und Schmuggel über die Grenzen doch wohl kaum alleine das Werk von verstecken Aufständischen sein könne, will er nicht eingehen und wechselt das Thema. Man spricht nicht gerne darüber.