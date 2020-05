Vor dem Sprung ins kalte Wasser

Michele Pellegrino ist Kommandant des Regionalkommandos West mit Sitz in Herat. Der KURIER traf den italienischen General zum Interview.

KURIER: Was wird vom ISAF-Einsatz bleiben?General Michele Pellegrino: Es war eine lange Zeit – vielleicht nicht lang genug. Dieses Land hat 30 Jahre Krieg hinter sich. Aber es gibt Fortschritte. Angefangen haben wir bei null. Erst die Sowjets, dann die Taliban. Heute gibt es in diesem Land ein gewähltes Parlament. Das ist ein gutes Ergebnis. Auch im Bereich Sicherheit. Afghanische Kräfte sichern heute das Land.Die Entscheidung, den ISAF-Einsatz zu beenden – war das eine politische Entscheidung oder eine, die auf Ergebnissen beruht?

Es war keine politische Entscheidung. Es gibt die NATO-Mission und ihr Mandat. Und wir haben Ergebnisse erzielt. Darauf fußt die Entscheidung. Die Afghanen haben das Kommando über die Operationen übernommen. Es wird viel eher eine politische Entscheidung sein, in welchem Umfang und Rahmen die internationale Gemeinschaft weiter in Afghanistan aktiv sein wird.Worin sehen Sie für Afghanistan die größten Herausforderungen in der nahen Zukunft?

Die sind sehr groß. Sie müssen vor allem zusehen, zu Geld zu kommen, ein Budget aufzustellen und dieses auch verwalten. Wir arbeiten daran, dabei zu helfen. Aber die Entwicklungen, die Afghanistan erlebt hat, können nicht umgekehrt werden. Sie haben heute eine ganze Reihe an TV-Sendern im Land und ein großer Teil der Bevölkerung verwendet das Internet. Afghanistan ist ein sehr junges Land. Es wird Zeit brauchen, bis sich alles weiterentwickelt. Aber der Prozess ist unumkehrbar.An der Mission der ISAF wurde immer wieder die Vermischung und Verknüpfung von zivilem Wiederaufbau und Hilfe sowie militärischem Ansatz kritisiert. Wie stehen Sie dazu?

Zu Beginn war es nicht einfach. Wir haben hart daran gearbeitet, alle Ansätze zueinander zu führen. Wir haben uns Schritt für Schritt vorgearbeitet und versucht, es besser zu machen. Es gab den Willen, das zu tun. Und wir haben es geschafft.Kommendes Frühjahr stehen Präsidentenwahlen an. Was ist Ihre Prognose in Sachen Organisation und Sicherheit?

Es bleiben sechs Monate zur Planung. Die Wählerregistrierung ist besser gelaufen. Es gibt den Willen der Bevölkerung, zu wählen. Und des gibt den Willen der Behörden, die Wahlen bestens zu organisieren. Das mobile Wahlsystem wurde verbessert. Es werden gute Wahlen sein.Ist die Situation in Afghanistan ohne Einbeziehung Pakistans zu bewältigen?

Pakistan spielt eine wichtige Rolle in Afghanistan. Aber ich bin optimistisch. Der Besuch Präsident Karzais in Pakistan zuletzt gibt Anlass dafür. Er ist länger geblieben als geplant. Klar ist: Pakistan wird auch künftig eine wichtige Rolle in Afghanistan spielen.Welche Rolle hat es gespielt?

Es gibt Hinweise darauf, dass es Unterstützung von pakistanischem Gebiet aus für die Taliban gab. Was man aber nicht vergessen darf: Es gibt große Teile Pakistans, auf die die Regierung in Islamabad keinen Einfluss hat.Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen internationalen Truppen und der Regierung in Kabul? Es gab ja kontinuierlich Kritik Karzais wegen ziviler Opfer.Das berücksichtigen wir nicht. Ich gehe davon aus, dass diese Wortmeldungen vor allem mit internen Themen zusammenhängen.