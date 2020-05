Zwischen Traum und Albtraum

Nicht selten enden die Träume der Zugereisten an den Hängen der Berge in der Stadt oder in Wildwuchssiedlungen an ihrem Rand. Ohne Wasser, Strom oder Kanalisation. Auf dem TV-Berg – so genannt wegen der Antennenanlagen auf seinem Rücken –, der den Süden und den Norden Kabuls voneinander trennt, ist sie weit entfernt, diese Metropole. Kleine Hütten kleben an den Hängen. Ein kalter Wind bläst von den Schnee-bedeckten Bergen rundum. Kinder spielen im Müll, wärmen ihre Hände an einem kleinen Feuer in einer Felsnische und legen Plastiksack um Plastiksack nach.

Zu Fuß ist es von hier eine gute Stunde über eine löchrige Straße hinunter; dorthin, wo diese Stadt wieder beginnt, Stadt zu sein. Von hier oben sind ihre Straßen, die Glasfassaden und die von den Sowjets errichteten Wohnblocks nur durch einen dicken Schleier aus Staub und Smog zu sehen. Zu hören sind nur das entfernte Hupen der Autos und die Rufe der Muezzins.

Jeden Morgen, wenn der Verkehr lautstark anschwillt in den Straßen Kabuls, erhebt sich eine dicke Staubwolke über dem Zentrum. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang staut es sich. Den Verkehrspolizisten mit ihren Staubmasken kommt dabei eher eine Statistenrolle zu. Einbahn ist nicht immer Einbahn. Der Einwand der Ordnungshüter zählt kaum.

Straßenschilder machen in all dem Treiben dann klar, wo man sich befindet – nämlich in einem Land, das mitten in einem schwelenden Bürgerkrieg steckt: „Stählener Ring“ steht mahnend vor Checkpoints, der Name des Sicherheitssystems Kabuls.