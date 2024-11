Österreicher in Gaza: "Menschen graben Löcher für ihre Exkremente"

"Behausung an Behausung, bis knapp vor der Wasserkante", schildert Friedrich die Lage in Deir al-Balah.

Christopher Friedrich in Deir al-Balah in Zentralgaza.

Die Offensiven der israelischen Armee konzentrieren sich auf den Norden und Süden Gazas, trotzdem hört man auch in Deir al-Balah "rund um die Uhr Explosionen, Luftangriffe, Maschinengewehrfeuer und Schüsse von Handfeuerwaffen", so Friedrich, und blickt kurz aus dem Fenster. "Auch jetzt fliegen Drohen über uns." Anschläge auf das IKRK gab es bisher keine, nach dem Humanitären Völkerrecht sind Hilfsorganisationen von allen Konfliktparteien zu schützen.

Plumpsklos als Mindeststandards

Hunderttausende Geflüchtete sammeln sich derzeit in Zentralgaza. "Da steht Behausung an Behausung, bis knapp vor der Wasserkante", schildert Friedrich. "Die Lage ist dramatisch." Zur Zeit gibt es starke Regenfälle, die Infrastruktur ist zerstört, es kommt zu Überflutungen. Das Grundwasser ist versalzen, das Trinkwasser knapp, muss von Behörden und Organisationen aufbereitet werden. "Wir sprechen von fünf Litern Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen pro Person und pro Tag, das reicht knapp zum Überleben", sagt der RK-Mitarbeiter. Die WHO empfiehlt in Notfallsituationen eine Mindestmenge von 15 Litern.

Innerhalb des IKRK ist das Österreichische Rote Kreuz verantwortlich für WASH-Agenden, WASH steht für Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung. In Gaza bedeutet das primär den Bau von Latrinen – also Plumpsklos, um den Menschen zumindest ein Mindestmaß an Hygienestandards zu ermöglichen. "Wir haben geschätzt über eine Million Menschen, die keinen Zugang zu funktionierender Sanitärversorgung haben. Die Menschen buddeln neben ihrer Behausung ein Loch für ihre Exkremente und legen ein Stück Holz darüber, um eine Art Plumpsklo zu errichten" – ein Dorado für Krankheiten wie Durchfall und Hautinfektionen.