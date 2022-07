Österreich sichert dem Libanon Millionenhilfe zu

Die Situation im Libanon ist unvorstellbar. Die Inflation ist astronomisch hoch. Der Preis für Benzin etwa hat sich verzehnfacht. Noch sind zwar alle Lebensmittel erhältlich - allerdings nur gegen Dollar. Strom gibt es zwei bis drei Stunden täglich. Außerdem sind bis zu zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien hierher geflüchtet. Dazu kommt die angespannte Sicherheitslage. Die Situation kann jederzeit kippen. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer sagte bei einem Besuch in Beirut am Donnerstag 3,5 Millionen Euro zu.

Mittendrin in dieser angestauten Situation sind 185 österreichische Soldatinnen und Soldaten. Sie sind Teil der Friedensmission an der Grenze zu Israel, in Naqoura - etwa eine halbe Stunde mit dem Helikopter von Beirut entfernt.