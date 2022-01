Besuch bei den bedrängten österreichischen Blauhelmen im Libanon

Derweil sieht sich die mit dem Iran verbündete Hisbollah als die eigentliche Verteidigungsmacht des Libanon, ist vor allem im schiitisch dominierten Süden stark. Mehr als 100.000 Raketen sollen sich dort befinden. Doch die Hisbollah ist schon lange mehr als nur eine Miliz, mischt stark in der libanesischen Politik mit – und gilt spätestens seit ihrem Einsatz aufseiten Bashar al-Assads in Syrien als regionale Kraft. „Es ist darauf zu achten, dass aus einem Staat mit einer Terrororganisation nicht eine Terrororganisation mit einem Staat wird“, meinte Schallenberg in diesem Zusammenhang.