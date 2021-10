Nach Gefechten: Sorge vor neuem Bürgerkrieg im Libanon

Aus Tel Aviv Norbert JessenPlötzlich fielen Schüsse. Am helllichten Tag. Mitten in die Menschen auf der Straße vor dem Justizpalast in Libanons Hauptstadt Beirut. Teils auf unbeteiligte Passanten. Teils auf Demonstranten der militanten schiitischen Milizen Hisbollah und Amal, die gegen Ermittlungsrichter Tarek Bitar protestierten. Die Folge: Sechs Tote, dreißig Verwundete, flüchtende Frauen und Kinder, Panik. In anderen Ländern hätte es Amoklauf geheißen.

In Libanon denken alle sofort an Bürgerkrieg.

Die zum Protest angetretenen Milizen werfen Richter Tarek Bitar Befangenheit vor. Dieser ermittelt die Umstände zur verheerenden Explosion von 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat vor einem Jahr. Sie verwüstete Beiruts Hafenviertel, tötete 605 Menschen und verletzte 6.200. Die Lagerhalle mit dem explosiven Stoff hatte der Hisbollah gehört. Als einer ihrer Minister die Vorladung des Richters einfach ignorierte, schrieb dieser ihn zur Fahndung aus. Die Hisbollah-Milizionäre fordern deshalb einen „transparenteren“ Juristen an die Spitze der Ermittlungen. Wenn nicht, drohen sie mit „politischer Eskalation“.