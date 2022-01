Der Mann, der sein Land verzockte: Ist er Schuld an der Armut im Libanon?

Wie faule Zähne ragen die Silo-Ruinen am Beiruter Hafen in den Himmel. Unter ihnen türmen sich Schuttberge: Autowracks, Kabel, zerfetze Betonblöcke. Im Krater liegt ein gesunkenes Transportschiff. Bis auf ein Denkmal, das gesetzt wurde, hat sich in den eineinhalb Jahren seit der Hafenexplosion nichts getan. Auch die Untersuchungen, wer daran Schuld haben könnte, verlaufen schleppend. Auch Kilometer vom Hafen entfernt stehen Häuser, deren Türen aus den Angeln hängen. Wenige Meter weiter bietet ein Laden Armani-Skier an. Der Unterschied zwischen superreich und bettelarm ist eklatant.