Schallenberg in Flüchtlingslager: „Die Situation ist herzzerreißend“

Einer der Flüchtlinge spricht mit Schallenberg, fragt, wie er legal nach Österreich kommen könne: „Wir hatten 2021 pro Kopf die zweithöchste Zahl an Asylanträgen in Europa. Ein Resettlement-Programm ist in dieser Situation nicht möglich.“

Fünf Millionen Euro hat das Außenministerium 2021 in Organisationen und Projekte im Libanon gepumpt – auch heuer soll dieselbe Summe fließen. 750.000 Euro gehen an das Hygieneprojekt des Roten Kreuzes.

Von den sechs Millionen Menschen im Libanon sind mindestens 1,2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen – bis zu drei Millionen könnten es Schätzungen zufolge sein.