Nutzt Kachstans Präsident die Unruhen zum Ausbau seiner Macht?

Auch am Samstag war in Kasachstan noch kein Ende der Gewalt in Sicht. Nachdem die Sicherheitskräfte am Freitag von Präsident Kassym-Schomart Tokajew den Befehl erhalten hatten, ohne Vorwarnung auf Demonstranten zu schießen, kam es den Behörden zufolge in der Nacht zu Explosionen und Schüssen in der Wirtschaftsmetropole Almaty.

Tokajew sprach am Abend von bis zu 20.000 „gut ausgebildeten Banditen und Terroristen“, die die Stadt in mehreren Wellen angegriffen haben sollen. Es ist unklar, wer diese militanten Widerstandskämpfer sein sollen – zuletzt war es nämlich kaum möglich, unabhängige Informationen aus der ehemaligen Sowjetrepublik zu erhalten: Das autoritäre Regime stellt seit Dienstag in weiten Teilen des Landes immer wieder das Internet ab, zudem ist der Mobilfunk in Almaty, dem Brennpunkt des Konflikts, immer wieder unterbrochen.