New York: Eine Metropole erstarrt in Angst

Mit knapp 17.000 Infektionen, 10.000 davon allein in New York City, wo bereits weitreichende Ausgehsperren gelten, und mit rund 150 Toten (Stand: Montagmorgen) ist der Bundesstaat zum Epizentrum der Krise in den USA geworden. Zahlensprünge von 5.000 Infektionen binnen 24 Stunden lassen Cuomo Schlimmstes befürchten – den Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Dass im „Big Apple“ in den Krankenhäusern analog zu Norditalien bald gesiebt wird, wer Hilfe erhält und wen man mangels Materials (es fehlt nach wie vor an elementarsten Dingen wie Schutzmasken, Handschuhen, Beatmungsgeräten) de facto sterben lässt, gilt mit einem Blick in soziale Medien unter Ärzten und Pflegern „fast als unausweichlich“. Der April, heißt es dort, werde „schrecklich“. Und der Mai „noch schrecklicher“.