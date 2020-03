Coronavirus: Stiller, DeVito und De Niro appellieren an New York

Hollywood-Komiker Ben Stiller (54, " Zoolander"), Danny DeVito (75, "Jumanji: The Next Level") und Robert De Niro (76, "The Irishman") wenden sich mit Witz und einem dringlichen Appell in der Corona-Krise an die Bürger des stark betroffenen US-Staates New York.

De Niro beobachtet

"Wir müssen alle zu Hause bleiben und die Ausbreitung des Virus stoppen", sagt De Niro mit ernster Stimme in dem am Sonntag veröffentlichten Video. "Ich beobachte euch", setzt der Oscar-Preisträger mit finsterem Blick drauf.