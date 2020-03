Ashley Graham in Quarantäne: "Achtet auf psychische Gesundheit"

Seit mit Schauspieler Tom Hanks vergangene Woche der erste Corona-Fall in Hollywood bekannt wurde, äußern sich immer mehr Prominente im Netz zu Wort, rufen zu erhöhten Vorsichtsmaßnahmen auf oder erzählen, wie sie sich die Zeit in Selbstisolation vertreiben.

Akutell wird dringend angeraten, sämtliche soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und das Haus nur für dringende Besorgungen oder um anderen zu helfen zu verlassen. Wer kann, soll von Zuhause aus arbeiten, auch Besuch darf keiner empfangen werden. Wie herausfordernd eine derartige Situation für die Psyche sein kann, wird im Rahmen der Berichterstattung aktuell noch wenig thematisiert.

Ashley Graham: "Habe keine Angst"

Das US-Model Ashley Graham veröffentlichte nun einen Post auf Instagram, in dem sie diese Problematik anspricht. Demnach sei es ausgesprochen wichtig, auf seine mentale Gesundheit zu achten. Sie finde aktuell Beruhigung im Mantra "Habe keine Angst". "Ich habe Vertrauen in das Jetzt und ich glaube an die Zukunft", Graham. "Ich glaube es ist wichtig, dass wir positiv bleiben, besonnen, ruhig und weiter damit machen, andere zu unterstützen. Es ist außerdem wichtig, dass wir die Situation ernst nehmen."