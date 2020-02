Realität nach der Geburt: Ashley Graham zeigt sich in Einwegwäsche

Das US-Model Ashley Graham wurde am 18. Jänner 2020 zum ersten Mal Mutter. Der kleine Isaac Menelik Giovanni Ervin ist noch kein ganzes Monat alt und Graham damit mitten in der schwierigen Heilungsphase, wie sie auf Instagram schreibt. "Zeigt auf, wenn ihr nicht wusstet, dass ihr auch eure eigenen Windeln wechseln müsst", so Graham über die ersten Wochen nach der Geburt. "Nach all den Jahren im Mode-Business hätte ich nie gedacht, dass eines Tages Einwegunterwäsche mein Lieblingskleidungsstück werden würde".

Über die Regenerationsphase und den Heilungsprozess von Neu-Mamas würde nach wie vor niemand sprechen, so die 32-Jährige. "Es ist unglaublich, welche Hindernissen einem noch immer in den Weg gelegt werden, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was Frauen wirklich durchmachen."