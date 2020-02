Ohne Filter: Ashley Graham zeigt Schwangerschaftsstreifen

Ob Einwegwäsche gegen postpartale Inkontinenz, Milchpumpen oder lila Streifen: US-Model Ashley Graham zeigt ihre Schwangerschaft am liebsten genau so, wie sie eben ist. Auf Instagram lässt die 32-Jährige ihre Follower an ihren Erfahrungen vor, während und nach der Geburt ihres Sohnes Isaac teilhaben.

Wie schon im August 2019 teilte Graham deswegen nun ein filterfreies Foto der Dehnungsstreifen an ihrem Bauch. " Selbes Ich. Ein paar neue Geschichten", schreibt sie dazu. Als Aktivistin für ein positives Körperbild setzt sich Graham momentan besonders dafür ein, den Diskurs über die realen Erfahrungen von Frauen in der Schwangerschaft und danach zu öffnen. Es sei nachwievor sehr schwierig, darüber offen zu sprechen.