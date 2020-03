Die Absagen in der Kultur wegen des Coronavirus reichen immer weiter ins Jahr hinein. Nun sagt die Metropolitan Opera in New York, eines der wichtigsten Häuser der Welt, die ganze restliche Saison ab. Die vor allem durch private Geldgeber finanzierte Oper sieht sich nun einem Minus von 60 Millionen Dollar gegenüber, berichtet die New York Times.