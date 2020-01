Neue Gefahr oder schneller Sieg: Wie geht Trumps Impeachment weiter?

Wo steht das Amtsenthebungs-Verfahren?

Im laufenden Verfahren ist seit Wochenbeginn Trumps Verteidigung am Wort – und die ist in die Gegenoffensive gegangen. Nicht Trump sei in der Ukraine-Affäre der Schuldige, sondern vielmehr Ex-US-Vizepräsident Joe Biden. Dass dessen Sohn Hunter einen Aufsichtsratsposten im Unternehmen eines ukrainischen Oligarchen bekam, während Biden US-Vizepräsident und außerdem zuständig für die Beziehungen zur Ukraine war, sei ein klarer Fall eines Interessenskonflikts.

Was wird Trump vorgeworfen?

Trump soll vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach dessen Amtsantritt 2019 belastende Beweise gegen Biden gefordert haben, in einem direkten Telefongespräch, aber auch über diskrete Kontakte seines Vertrauensmannes Rudy Giuliani. Die liefen übrigens auch über Wien. Hunderte Millionen an US-Militärhilfe würden erst an Kiew ausgehändigt, wenn die dortige Regierung Material gegen Biden und seinen Sohn liefere. Es kam aber nie zur Übergabe solcher Beweise, die Militärhilfe wurde trotzdem ausbezahlt.

Welche Rolle spielt John Bolton?

Trumps einstiger Nationaler Sicherheitsberater wird ein Buch über seine Arbeit mit Trump veröffentlichen. Es gilt als Racheakt, das Bolton von Trump im Herbst aufs Gröbste gefeuert wurde. In ersten Auszügen berichtet er, wie Trump gegenüber ihm auf dem Gegengeschäft mit der Ukraine beharrte: Militärhilfe gegen Beweise gegen Biden. Das wäre der schlagende Beweis für einen Amtsmissbrauch Trumps. Die Frage ist, ob Bolton überhaupt noch als Zeuge im laufenden Verfahren auftreten darf. Eine einfache Mehrheit im Senat kann das durchsetzen. Dafür allerdings müssten vier republikanische Senatoren dafür stimmen. Mitt Romney, ein erbitterter Gegner Trumps, ist einer, der dazu bereit ist.

Wann fallen die nächsten Entscheidungen?

Bis Ende der Woche wird entschieden, ob Bolton vor dem Senat aussagen darf. Wenn ja, könnte der Prozess für Trump noch unangenehm werden. Wenn Bolton nicht aussagt, dürften die Republikaner das Verfahren diese Woche beenden. Mit ihrer Mehrheit ist ihnen ein Sieg bei der Abstimmung darüber quasi sicher.

Wie groß ist die Chance auf Amtsenthebung?

Gering, auch wenn Bolton Trump schwer belastet. Um ihn des Amtes zu entheben, ist eine Zweidrittelmehrheit im Senat notwendig. Für die braucht es 20 Republikaner. Die sind nicht in Sicht. In aktuellen Umfragen spielt das Verfahren keine große Rolle für die Haltung der US-Wähler zu Trump. Das Interesse ist zwar medial riesig, bei den US-Bürgern dagegen eher gering.