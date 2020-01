Impeachment: Die Rache des Kriegstreibers Bolton

Wenn es um Entlassungen geht, fackelt Donald Trump schon für gewöhnlich nicht lange. Unzählige enge Mitarbeiter sind auf der Strecke geblieben. Doch die Art, wie John Bolton seinen Job als Nationaler Sicherheitsberater verlor, war sogar für Trump bemerkenswert ruppig. „Ich war mit seinen Vorstellungen ganz und gar nicht einverstanden“, twitterte Trump eines Morgens im September des Vorjahres. Während der 70-jährige Bolton noch die Differenzen mit dem Präsidenten kleinzureden versuchte, war er bereits entlassen.

Schwere Vorwürfe

Jetzt aber kehrt Bolton ins Rampenlicht zurück. Mit schweren Vorwürfen gegen den Mann, dessen außenpolitisch wichtigster Berater er war. Die Anschuldigungen, die der politische Veteran in seinem neuen Buch erhebt – die New York Times hat erste Auszüge veröffentlicht – könnten die Wende im laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten bringen. Ob Bolton tatsächlich gegen Trump aussagen darf, wird sich in den nächsten zwei Tagen entscheiden.