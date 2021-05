Netanjahu steht mit dem Rücken zur Wand

Netanjahu hat keine Freunde, nur Verbündete. Auf Zeit, meist sehr kurze Zeit. Als Vertraute gelten allenfalls noch seine Frau Sara und Sohn Jair. Wer in Netanjahus Umfeld Platz finden will, kommt an diesen beiden nicht vorbei.

Alle anderen Persönlichkeiten im Bild von 2009 sind entweder verstorben, in die Anonymität zurück, wegen Korruption im Gefängnis – oder mutierten von Verbündeten zu Gegnern. Einige sagen auch: Feinde. In der geplanten neuen Regierung „ohne Bibi“ werden sie in der ersten Reihe stehen. Sofern sie zustande kommt – Bennett räumte am Montag noch einige Hindernisse ein. Die Gräben zwischen den Parteien, die Netanjahu stürzen wollen, sind breit. Sollte ein Konsens gelingen, würde es sich bei dem Bündnis vermutlich um eine Minderheitsregierung handeln, die von arabischen Abgeordneten geduldet wird. Lapids Mandat zur Bildung einer Regierung läuft am Mittwoch um Mitternacht aus.

Dazu bietet sich noch ein historischer Vergleich an: Netanjahus Antrittsrede von 2009 mit wachsenden wirtschaftlichen Erwartungen und seine Schimpftirade vom Sonntag, nach der offiziösen Ankündigung einer Regierung „ohne Bibi“.