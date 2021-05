Israelische Zeitung zeigt am Cover Bilder von 67 in Gaza getöteten Kindern

Sechs Monate bis 17 Jahre

Das Blatt veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der "New York Times" Fotos, Alter und Geschichten der Opfer im Alter von sechs Monaten bis 17 Jahren. Nach einem elftägigen Konflikt hatten sich Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas unter Vermittlung Ägyptens auf eine Waffenruhe verständigt. Diese trat in der Nacht zum Freitag in Kraft. Die jüngste Eskalation folgte auf Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften am Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) in Jerusalem und im arabisch geprägten Osten der Stadt.