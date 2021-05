"Israel-Kritik" oder "antisemitische Hetze": Gazakrieg spaltet Europa

Mit Härte stellte sich die Politik in Frankreich gegen pro-palästinensische Kundgebungen. In Paris wurden sie wegen angeblich akuter Gefährdung der öffentlichen Ordnung sogar verboten. 2014 waren bei ähnlichen Kundgebungen gegen Israels damalige Militäroperationen in Gaza Synagogen angegriffen und jüdische Geschäfte zerstört worden. Menschen, die ungeachtet des Verbotes demonstrierten, wurden zu Dutzenden verhaftet. In anderen französischen Städten dagegen wurden pro-palästinensische Kundgebungen erlaubt.

"Völkermord"

Ähnlich aufgeheizt auch die Stimmung in anderen europäischen Hauptstädten. In Madrid gingen etwa 3.000 Menschen im Stadtzentrum auf die Straße. „Jerusalem, ewige Hauptstadt der Palästinenser“, war auf Transparenten zu lesen. „Das ist kein Krieg, das ist Völkermord!“, riefen Demonstranten auf dem Weg zum zentralen Platz Puerta del Sol. Viele junge Leute waren in palästinensische Flaggen eingehüllt. Ganz ähnlich die Szenen in London, wo mehrere Tausend Menschen mit dem Ruf nach der „Befreiung“ Palästinas zur israelischen Botschaft zogen.

"Terrorstaat"

Auch in den sozialen Medien kocht die Wut auf beiden Seiten unvermindert hoch. Vom „Terrorstaat“ Israel wird tausendfach getwittert, aber auch vom jüdischen Staat und seiner Armee, als der „moralischsten der Welt“. „Dazwischen aber“, meint die Nahost-Reporterin des Spiegel, Alexandra Rojkov, resigniert, „scheint es wenig zu geben“.