Nach Hissen der Israel-Flagge: "Brandbrief" der arabischen Botschafter

Das Hissen der israelischen Flagge auf den Dächern des Bundeskanzleramts und des Außenministeriums hat ein diplomatisches Nachspiel. In einem Brief an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) beklagt sich die Gruppe arabischer Botschafter in Wien laut der Tageszeitung „Die Presse“ mit „tiefer Betroffenheit“ bitter über die Haltung der türkis-grünen Bundesregierung im jüngst eskalierten Nahost-Konflikt. Schallenberg reagierte demnach scharf.