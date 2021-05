Zitterpartie für Netanjahu - seine Gegner formieren sich

Bennett verkündete am Sonntagabend, er werde „sein Bestes geben“, damit die Koalition mit Lapid zustande kommt. Es gelte jetzt, neuerliche Wahlen zu verhindern und das Gemeinsame, „das Wir statt des Ichs“, in den Mittelpunkt zu rücken.

Doch noch sind die Würfel nicht gefallen. Diese Koalition bräuchte auch die passive Unterstützung der Araber in der Knesset. Und: Netanjahu wird alles versuchen, sich an der Macht zu halten. Er rief am Abend die Ultrarechten offen zum Überlaufen auf und versuchte, Lapids großzügiges Rotationsangebot zu übertreffen: Er bot gleich zwei abgespaltenen Rechten eine „Dreier-Rotation“ an. Auch hier wären die ersten Amtszeiten für die kleineren Parteien. Der Ex-Likud-Politiker Saar hielt vorerst an seinem Wahlkampfversprechen fest: Keine Koalition mit Netanjahu.

Bennett hatte dieses Versprechen nicht gegeben. Sein Zick-Zack-Kurs zwischen Rechts und Mitte in den letzten Wochen kam bei den Wählern aber schlecht an.

Lapid spricht seit Freitag von der Möglichkeit „einer stabilen und handlungsfähigen Regierung“. Ohne Netanjahu. Strittige Themen zwischen Links und Rechts sollen liegen bleiben, soziale und wirtschaftliche Reformen könnten aber bis zu einem gewissen Ausmaß nach fast zwei Jahren lahmender Übergangsregierungen vereint zu schaffen sein.

Ausgetrickst

Keine gute Zukunftsperspektive für Netanjahu: So gut wie alle Parteien, die sich gegen ihn verbünden, fordern ein Gesetz, das eine Kandidatur für das Amt des Premiers nicht erlaubt, wenn gegen den Kandidaten Anklage erhoben wurde. Ein solches Verbot gibt es in Israel nur für Ministerposten. Dann bliebe dem wegen Korruption angeklagten Netanjahu jeder Regierungsposten versperrt. Als einfacher Abgeordneter hätte er so gut wie keine Möglichkeit mehr, sich durch juristische Tricks Straffreiheit zu verschaffen.