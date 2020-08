Putins giftige Politik: Fall Nawalny und Spionage-Affäre in Wien

Mittlerweile, so Kluge, habe Deutschland aber eine sehr klare Sprache gefunden. So wie am Montag, als Merkel mit Außenminister Heiko Maas appellierte, die Behörden in Russland seien „dringlich aufgerufen, diese Tat bis ins Letzte aufzuklären – und das in voller Transparenz“. Für Kluge ist die Wirkung dieser Worte begrenzt, aber nicht wirkungslos: „Russland will eine positive Fassade aufrechterhalten, nicht als Unrechtsstaat dastehen.“

Für die EU führt jedenfalls kein Weg an dem Land vorbei – auch „weil es in vielen Konfliktherden, die für die Sicherheit der EU entscheidend sind, eine dominante Rolle entwickelt hat.“ Wie in Syrien, Libyen, in der Ukraine und in Belarus.

Dessen ist sich Moskau bewusst, ebenso der Schwächen der EU, analysiert der Experte: Der Brexit, die USA, die als Partner weggebrochen seien, und jetzt Corona. Dazu komme, dass die Mitgliedsstaaten außenpolitisch unterschiedliche Ziele verfolgen. Dennoch könnte es zu einer Neubewertung kommen, denn der Fall Nawalny führe allen vor Augen, „mit was für einem politischen Regime man es zu tun hat“.