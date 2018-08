Putin und Merkel: Kompliziert, aber nicht unmöglich

Um das Vertrauen der beiden ist es nicht gut bestellt. Die Liste an Vorwürfen aus Berlin ist lang: die russischen Hackerangriffe auf den Bundestag, die Giftattacke auf den Ex-Agenten Skripal nahe London. Aber der eigentliche Bruch zwischen Merkel und Putin geschah 2014: Als er ankündigte, nicht in die Ostukraine einzumarschieren, und es doch tat. Merkel fühlte sich belogen, sagt Politologe Meister. „Sie mochten einander nie, aber sie hatten eine Vertrauensebene, die er gebrochen hat.“ Nun sind beide an einem Punkt, diese zu kitten. „Eine strategische Partnerschaft ist nicht zu erwarten, aber eine Arbeitsbeziehung.“

Was auch an Putins wirtschaftlicher Abhängigkeit in Europa liegt – und Merkel sei für ihn nach wie vor jene Figur, „mit der er Dinge klären muss, aber auch klären kann.“ Denn trotz Wiederwahl mit 70 Prozent und dem Status als globaler Akteur, steht er auf tönernen Füßen, weiß Meister: „Ihm fehlen Modernisierung und Technologie. Sein Spielraum schrumpft, um die Eliten zu bedienen. Dazu kommt parteiübergreifende Kritik an seiner Pensionsreform – um das alles zu lösen, fehlen ihm die Ressourcen.“ Diese investierte er in die Außenpolitik, um seine Machtposition zu fahren. Etwa als Schutzmacht für Assad.

Syrien ist das zweite Thema, das ihn und Merkel verbindet. Sie will, dass der Krieg endet und Flüchtlinge zurückkehren können. Aus Putins Sicht ist er dies auch, er arbeitet mit Assad bereits an der Nachkriegsordnung - doch für den Wiederaufbau fehlt das Geld. „Wenn Deutschland wolle, dass Flüchtlinge zurückkehren, müsse es Syrien helfen“, ließ der Staatschef vor einigen Monaten in Sotschi wissen. Für Merkel hat das Thema eine innenpolitische Note – „damit hängt auch ihre Kanzlerschaft zusammen und die Zukunft der CDU bzw. Union.“ So verwundert es nicht, dass sie demnächst einen weiteren Gast in der Causa empfängt: Präsident Erdoğan.