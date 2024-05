Haftbefehl-Anträge gegen Israel: USA wollen gegen Strafgerichtshof vorgehen

Die US-Regierung sei bereit, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um möglicherweise Sanktionen gegen Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs zu verhängen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag.

"Ich will Taten sehen"

Bei einer Anhörung des Budget-Unterausschusses des Senats sagte der republikanische Senator Lindsey Graham, er wünsche sich als Reaktion auf den von IStGH-Chefankläger Khan am Montag angekündigten Schritt neue US-Sanktionen gegen den Gerichtshof. "Ich will Taten sehen, nicht nur Worte", sagte Graham zu Blinken. "Werden Sie die überparteilichen Bemühungen unterstützen, den IStGH zu sanktionieren, nicht nur wegen der Empörung gegen Israel, sondern um in Zukunft unsere eigenen Interessen zu schützen?", fragte er. Und Blinken antwortete: "Ich begrüße es, mit Ihnen daran zu arbeiten."