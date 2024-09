Nahost: Israel meldet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon

Und während Helfer noch immer nach Vermissten suchten, hat Israel am Samstag bereits weitere Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon gemeldet . Libanesische Medien berichteten danach von Luftangriffen in weiten Teilen des Süd- und Ostlibanon. Gerade im Südlibanon kommen solche Angriffe häufig vor.

Doch die Opferzahl ist noch weiter gestiegen, der Angriff hat ein mehrstöckiges Wohnhaus im Süden Beiruts zerstört, in einer Gegend, die gut bewohnt und eine Hisbollah-Hochburg war. Am Samstag vermeldete das libanesische Gesundheitsministerium mindestens 37 Tote, darunter auch Kinder und Frauen, zudem über 60 Verletzte .

Raketen, Explosionen, Rauchwolken, Brände

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete, die bombardierten Gebiete befänden sich in der Nähe von Jezzine und in Gebieten südlich der Stadt Sidon sowie im westlichen Bekaa-Tal. Israelische Kampfflugzeuge „führten eine Reihe intensiver Luftangriffe in mehreren Durchgängen durch“, so NNA. Die Flugzeuge hätten eine Reihe von Luft-Boden-Raketen abgefeuert, es sei zu lauten Explosionen und Rauchwolken gekommen. Die Angriffe hätten auch Waldbrände verursacht, die von den Zivilschutzteams gelöscht werden mussten.

Auch die israelische Feuerwehr- und Rettungsbehörde teilte mit, dass in der Gegend von Safed und Beit Hillel im Nordlibanon nach Raketenbeschuss aus dem Libanon „eine Reihe“ von Bränden ausgebrochen sei.