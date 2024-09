Israelische Armee greift Ziel in Beirut an: Laut Libanon mindestens 8 Tote, 60 Verletzte

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Freitag ein Ziel in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Weitere Details nannte das Militär zunächst nicht. Mindestens acht Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, 60 weitere verletzt, so das libanesische Gesundheitsministerium. Auch Kinder und Frauen dürften darunter sein. Der Angriff traf ein dicht besiedeltes Gebiet Beiruts, das auch eine Hochburg der Hisbollah ist.

Der libanesische Zivilschutz teilte mit, dass zwei Wohngebäude in der Gegend von Jamous im Beiruter Stadtteil Dahiya infolge des israelischen Bombardements eingestürzt seien. Rettungskräfte durchkämmten demnach das Gebiet nach Überlebenden und Vermissten unter den Trümmern, so die Agentur. Video- und Bildaufnahmen von vor Ort zeigen zerstörte Wohnhäuser und Fahrzeuge.