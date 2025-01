Eigentlich fiel der Startschuss für den Wahlkampf in Deutschland mit dem Ampel-Aus am 6. November; offiziell starten die Wahlkampagnen für die Bundestagswahl am 23. Februar dieses Wochenende: Kanzler Olaf Scholz verspricht seiner SPD am Sonntag im Willy-Brandt-Haus in Berlin eine "Aufholjagd", ein ähnliches "Scholz-Wunder" wie 2021. Bisher liegen die Sozialdemokraten zwischen 15 und 18 Prozent in den Umfragen, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD um den zweiten Platz hinter der CDU.

Deren Kanzlerkandidat, Friedrich Merz, hält am Sonntag eine Rede zum 149. Geburtstag des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, während FDP-Chef Christian Lindner beim Dreikönigstreffen der Partei mit Attacken gegen seine ehemaligen Regierungskollegen nicht sparen dürfte. Der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, dürfte diesen beim Wahlkampfauftakt am Montagabend in Lübeck kontern.

Die dominierenden Themen: Wirtschaft stärken, Zuwanderung begrenzen, die Ukraine unterstützen. Doch derzeit beherrscht vor allem eines den deutschen Wahlkampf: die Wortmeldungen des Tesla-Chefs und Trump-Beraters Elon Musk und seine Sympathiebekundungen für die teilweise als rechtsextrem eingestufte AfD.