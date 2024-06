Warum die AfD gegen die deutsche Nationalmannschaft wettert

Deutschland ist aufgrund seiner Geschichte freilich ein Sonderfall – sowohl, was die Zurückhaltung mit allem Nationalen angeht als auch dessen Instrumentalisierung. Aber auch anderswo mussten Nationalteams schon als Projektionsfläche identitärer Ideologien herhalten: Jean-Marie Le Pen, Vater von Frankreichs jetziger rechter Galionsfigur Marine, fremdelte schon in den 1990er mit der „künstlichen“ Nationalelf, deren Spieler aus dem Ausland importiert worden seien.

Davon loszukommen, hat Jahrzehnte gebraucht: Dass viele Deutsche beim Sommermärchen 2006 Flaggen am Auto hatten, fühlte sich damals erstmals einigermaßen normal an. Mittlerweile ist die Angst vor zu großer Deutschtümelei wieder voll da – und daran hat die AfD maßgeblich Anteil.

Mittlerweile ist derartig platter Rassismus in Frankreich verpönt. Die politische Nachkommenschaft hat darum dazugelernt, sie arbeitet sich nicht mehr an der Hautfarbe, sondern am Reichtum der Spieler ab: „Multimillionäre im Privatjet“ werden schwarze Spieler wie Kylian Mbappé oder Marcus Thuram jetzt genannt; Migranten mit Geld sind schließlich immer suspekt.

Das Wörtchen Heimat

Auch die AfD beherrscht dieses „Dog whistling“, die rassistisch codierte Sprache, perfekt. Höcke schreibt in seinem Aufsatz, der 23-jährige Mbappé gehe mit einem Wochensalär von zwei Millionen nach Hause, während man in den Anfangszeiten der deutschen Bundesliga gerade mal 1250 D-Mark plus Prämie bekam.

Auch das verderbte Legionärswesen ärgert ihn: „Heimatliche Standorttreue“ sei heute nicht mehr gefragt, schreibt er. Gute alte Zeit, gute alte Spieler also.

Da stellt sich aber die Frage, was Höcke mit dem Wort Heimat eigentlich meint. Denn die Spieler im Kader haben nicht nur einen deutschen Pass, sondern sind allesamt auch in Deutschland geboren. Überrepräsentiert sind Spieler mit Migrationsbiografie in der Nationalelf auch nicht: 25 Prozent sind es am Feld - gesamtgesellschaftlich bereits knapp 30.