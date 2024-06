"Rassistisch": Umfragewirbel überschattet DFB-Comeback von Neuer

Es soll Nachschub geben für die frisch entflammte Euphorie im Land des EM-Gastgebers: Nach den Siegen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) werden in Nürnberg gegen die Ukraine (20.45 Uhr/live ARD) und dann im letzten Test gegen die Griechen in Gladbach am Freitag weitere Erfolge erwartet.