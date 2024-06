Baumgartners EM-Kurs: "Wenn wir uns verstecken, haben wir verloren“

Um 27 Millionen Euro Ablöse war Christoph Baumgartner vor einem Jahr von Hoffenheim zu RB Leipzig gewechselt. Der Offensivgeist ist damit der bisher teuerste Fußballer Österreichs. Und das macht durchaus Sinn.

Kaum ein Spieler im Offensivspiel der ÖFB-Teams ist aktuell so wichtig wie der 24-Jährige. In der EM-Qualifikation spielte er mit drei Toren und zwei Assists eine tragende Rolle. Darüber hinaus traf er zuletzt in allen drei Testspielen gegen Deutschland, die Slowakei und die Türkei.