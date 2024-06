EM-Countdown: Zwei ÖFB-Spieler fehlen beim vierten Training

Romano Schmid und Gernot Trauner machten die Einheit am Sonntag nicht mit. Am Montag geht es fürs Team nach Wien.

Zum vierten Mal trainierte das ÖFB-Team am Sonntagvormittag in Windischgarsten im oberösterreichischen Traunviertel. Zwei Spieler konnten die Einheit unter Teamchef Ralf Rangnick diesmal nicht mitmachen. Romano Schmid war Sonntagfrüh abgereist, weil seine Freundin die Geburt des gemeinsamen Kindes erwartet. Der Steirer wird so bald wie möglich wieder zum Nationalteam zurückkehren. Ob schon vor dem Spiel am Dienstag in Wien gegen Serbien, ist noch unklar.

Ebenso nicht dabei war am Sonntag Gernot Trauner. Und das bereits zum zweiten Mal. Der Feyenoord-Kapitän machte schon die Einheit am Samstag nicht mit. Aus Gründen der Belastungssteuerung, was mit seinem Klub so ausgemacht sei, heißt es vom ÖFB. Trauner war im vergangenen Frühjahr zwei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. Der Innenverteidiger feierte in der Endphase der Meisterschaft in den Niederlanden aber ein Comeback und absolvierte noch fünf Partien, zwei davon über 90 Minuten.

Im aktuellen 29-Mann-Kader, der bis kommenden Samstag auf 26 Spieler reduziert werden muss, stehen aktuell sechs Innenverteidiger mit Philipp Lienhart, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Flavius Daniliuc, Leopold Querfeld und eben Gernot Trauner. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch alle sechs am Ende mitfahren nach Deutschland, gilt als gering.

In Wien werden kommende Woche jedenfalls noch alle Mann an Bord sein. In die Hauptstadt geht es nun bereits am Montagmorgen nach einer Planänderung. Ursprünglich hätte man das Abschlusstraining noch in Windischgarsten absolvieren wollen. Aufgrund der übermäßig starken Regenfälle und der entsprechenden Platzverhältnisse übersiedelt man nun aber früher in die Hauptstadt, wo am Montag um 15 Uhr das Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion stattfinden wird. Am Dienstag folgt der dritte von vier EM-Tests in Wien gegen Serbien (20.45 Uhr, live ORF1).