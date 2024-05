Wäre ein AfD-Verbot möglich? Und wer will das?

Möglich wäre ein Verbot durchaus. Zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik wurden bereits Parteien verboten, 1952 die NS-Nachfolgerin Sozialistische Reichspartei (SRP), vier Jahre später die Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), weil sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstießen. Bei der eindeutig neonazistischen NPD hat man es jahrelang versucht, das Verfahren scheiterte 2017 aber, da sie damals bundesweit nicht mehr bedeutend genug war.

Bei der AfD wäre dieser Hinderungsgrund nicht zu befürchten. Sie liegt in den drei Ost-Bundesländern, in denen im Herbst gewählt wird, vorne – genau darum nimmt die Verbotsdebatte jetzt auch Fahrt auf: „Die AfD ist eine große Bedrohung. Gerade im Osten bekommt man die Partei auf politischem Weg nicht mehr klein", sagte der frühere Ostbeauftragten der Regierung, Marco Wanderwitz, kürzlich. Er will noch vor den Wahlen einen Verbotsantrag im Bundestag einbringen, auch in der SPS gibt es hochrangige Unterstützer für diesen Plan.

Welche Auswirkungen hätte ein Verfahren?

Rechtliche Folgen für die bevorstehenden Wahlen hätte ein Verbotsverfahren nicht, denn ein Ergebnis wäre erst in ein paar Jahren zu erwarten. Das Procedere ist sehr aufwändig: Dem Antrag folgt eine Vorprüfung des Verfassungsgerichts, danach startet das Hauptverfahren; und die betroffene Partei selbst kann dieses mit Anträgen massiv in die Länge ziehen.

Politisch wären die Folgen aber gleich sichtbar, womöglich aber mit gegenteiligem Effekt. Die AfD betreibt bereits jetzt gerne Opfer-Täter-Umkehr, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe wie etwa in der Spionageaffäre geht – denkbar ist, dass sie sich bei einem Verbotsverfahren als zu Unrecht verfolgt stilisiert.