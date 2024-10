Wahlen, bei denen der Sieger schon feststeht: "Mosambik ist hochexplosiv"

83 Prozent – das sei eine der Zahlen, die als mögliches Ergebnis herumgeistern. Obwohl die Wahl noch gar nicht stattgefunden hat. "Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Frelimo zum Wahlsieger erklären wird", sagt der mosambikanische Soziologe João Feijó zum KURIER. Für klein- und großflächigeren Wahlbetrug sei alles vorbereitet, "jeder rechnet mit Strom- und Internetausfällen am Wahltag, um Chaos zu verursachen, so wie bei den letzten Wahlen. Der Staat und die Partei, das ist in Mosambik dasselbe."

Für Österreich ist Mosambik seit dessen Unabhängigkeit 1975 Schwerpunkt-Land in der Entwicklungshilfe – damals aus ideologischer Nähe zwischen der SPÖ-Regierung und der einst sozialistisch angehauchten, seitdem regierenden Frelimo. Zwischen 2004 und 2022 flossen rund 118 Millionen Euro für Entwicklungshilfe aus Österreich nach Mosambik.

Am Papier ist die einst portugiesische Kolonie Mosambik eine Präsidialdemokratie; in der Realität geht die Frelimo stark gegen kritische Stimmen vor. Im Sommer wurde eine Journalistin verhaftet, als sie von einer Demonstration in der Hauptstadt Maputo berichtete. Im Wahlkampf der letzten Wochen war die Frelimo überpräsent: "Sie nutzt sämtliche Staatsressourcen, die Medien, sogar die Beamten für ihre Kampagne. Bei jedem Behördengang musste man in den letzten Wochen mit enormer Wartezeit rechnen, weil die Staatsbediensteten auf Wahlkampf geschickt wurden", sagt Feijó. Der Frelimo werden Korruption und Bestechung der großteils sehr armen Bevölkerung vorgeworfen – "im Gegenzug halten sie die Menschen an der Macht." Durch Wahlen, glaubt Feijó, sei die Regierungspartei nicht mehr zu "entmachten".

Terrorismus, Armut und Frust

Offiziell stehen neben der Frelimo 36 andere Parteien auf dem Stimmzettel für das Parlament. Die größte und bekannteste Oppositionspartei ist die Renamo, eine einstige vom südafrikanischen Apartheidsregime unterstützte Rebellenorganisation, gegen die die Frelimo nach der Unabhängigkeit Krieg geführt hat. Die Wiedereingliederung ehemaliger Renamo-Kämpfer, die auch Österreich in Entwicklungsprojekten unterstützt, ist nach wie vor ein heikles Thema im Land.