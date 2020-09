Moria: Erst Albtraum, jetzt Schutt und Asche

Die Sorge, dass der türkische Präsident – nicht zuletzt wegen des brodelnden Gasstreits um Zypern – noch mehr Menschen in Boote Richtung Griechenland setzt, ist nicht unberechtigt. Am Mittwoch retteten griechische Behörden 151 Flüchtlinge und Migranten, die von der Türkei aus in See gestochen waren. Seit Anfang März haben 3.308 Griechenland auf dem Seeweg erreicht, im August waren es 456. Das ist weit entfernt von den Zahlen der vergangenen Jahre, doch wie rasch Erdoğan den Druck erhöhen kann, zeigte er im März.

Die Hoffnung, dass sich die EU auf eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik einigt, ist illusorisch. Weder eine Verteilungsqoute innerhalb Europas, noch Asylzentren vor den Außengrenzen ließen sich bisher umsetzen.

Auch der „neue Pakt für Migration und Asyl“, den die EU-Kommission am 30. September vorstellen will, dürfte an der Situation nichts ändern. Zu hart sind die Fronten innerhalb der Union.