UNHCR: Seit Flüchtlingskrise 2015 kein Fortschritt in EU-Politik

Nur mit einigen wenigen Ausnahmen sind in den vergangenen fünf Jahren nach Ansicht des UNHCR-Büros in Wien keine Fortschritte in der europäischen Migrationspolitik erzielt worden. Auf Ebene der EU sei seither "sehr wenig bis gar nichts" passiert, kritisiert der Leiter des Büros, Christoph Pinter, gegenüber der APA.

Einige Erfolge habe es zwar gegeben, etwa die Relocation (Umsiedelung) von Geflüchteten, an der mittlerweile aber auch nur mehr eine Handvoll Länder auf freiwilliger Basis teilnimmt. Der "große Wurf" sei definitiv nicht gelungen, so Pinter. Man sei "nahezu am selben Punkt wie damals", als sich im Herbst 2015 mehr als eine Million Menschen auf den Weg Richtung Europa machten und dem Asylsystem einiger Staaten kurzzeitig der Zusammenbruch drohte.

"Nach wie vor gibt es kein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS), wenig Solidarität, keine Notfallpläne", zeigt sich Pinter enttäuscht. An den neuen EU-Pakt für Migration und Asyl, den die EU-Kommission im September präsentieren will, knüpft das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) in Wien den Wunsch, dass die Union es damit schafft, sich auf ein "gemeinsames, auf Solidarität basierendes und menschenrechtskonformes Asylsystem" zu einigen.