Mohammed bin Salman: Saudi-Arabiens blutiger Reformer

Eiskalter Machtmensch

Doch in der Heimat bescheinigten viele MbS schon früh eine dunkle Seite. Nicht nur dort: Als sich seine Ernennung zum Kronprinzen anbahnte, warnte der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) auf ungewohnt deutliche Weise in einem Schreiben an mehrere Medien vor der Gefahr, die von MbS’ „impulsiver Interventionspolitik“ ausgehe.

In den vergangenen fünf Jahren als Kronprinz wurde MbS seinem Ruf in jeder Hinsicht gerecht. Er zerschlug die viele Jahre einflussreiche Islam-Polizei, die auf den Straßen Saudi-Arabiens brutal die Einhaltung der islamischen Gesetze verfolgt hatte. Er öffnete Kinos und Konzertsäle für die breite Bevölkerung. Am meisten änderte sich unter ihm für saudische Frauen: Sie dürfen heute alleine Auto fahren, alleine wohnen und müssen sich nicht mehr verschleiern – all das war vor Jahren noch undenkbar.