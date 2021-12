Die neuen Freiheiten für Frauen in Saudi-Arabien

Aasiya al-Shaker* ist erst vor Kurzem zurück nach Riad gezogen. Zuvor hat die 37-jährige Werbetexterin mehrere Jahre an der Ostküste ihrer Heimat Saudi-Arabien gelebt, am Ufer des Persischen Golfs. In der Stadt Dhrahran, dem wichtigsten Standort der saudischen Ölindustrie, war sie für einen großen, internationalen Konzern tätig.

Dass Aasiya nun in die Hauptstadt zurückgekehrt ist, liegt nicht alleine an dem guten Job, den sie in Riad angenommen hat. Auch, dass ihre Eltern und Geschwister nach wie vor in der 6,5-Millionen-Einwohner-Metropole leben, war nicht ausschlaggebend für ihre Entscheidung. Sie ist zurück in ihrer Heimatstadt, „weil sich die Möglichkeiten für alleinstehende Frauen hier völlig verändert haben“, wie sie dem KURIER erzählt.

Saudische Frauen dürfen im Jahr 2021 alleine Autofahren und alleine wohnen. Wenn es nach dem Gesetz geht, können und sollen sie frei entscheiden, welcher Ausbildung und welchem Beruf sie nachgehen wollen. Auch Kinos haben inzwischen ihre Vorhänge für Frauen geöffnet, die dort die meisten aktuellen Hollywood-Filme bestaunen können – wenn auch in zensierter Fassung.