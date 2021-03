In Teesdorf geplant und "von Gott nach Saudi-Arabien gesandt"

Den ursprünglichen Plan der saudischen Verkehrsbehörde, die Ausbildung in Österreich abzuhalten, verwarf man rasch. Die Reiserrestriktion für Frauen sind trotz einiger Erleichterungen in den vergangenen Jahren noch immer umfassend. Also wurden die heimischen Fahrlehrerinnen einfach in die Wüste geschickt. Bei Auswahl und Einschulung kooperierte man mit der Fahrschulkette Easy Drivers.