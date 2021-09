Außenminister Schallenberg in der saudischen Wüste

Inmitten der arabischen Wüste, zwischen meterhohen Felsformationen, bietet sich an diesem Sonntagabend ein spektakuläres Bild: Sieben Männer sitzen in einem offenen Geländewagen, der aufgewirbelte Staub lässt ihre weißen Gewänder in der Abendsonne golden wirken. Sie alle lachen, doch nur einer von ihnen trägt schwarz und hält sich am Haltegriff des Wagens fest.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) war am Sonntag zu Besuch in Saudi-Arabien. Gemeinsam mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan al-Saud besuchte er die Ruinen der knapp 2.500 Jahre alten Stadt Hegra und die Ruinenstadt Al-Ula.